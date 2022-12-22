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Kamuda Örgütlü Sendikalarla Görüşme

Maliye Bakanı Alişan Şan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kamuda örgütlü sendikalarla görüştü. 

22 Aralık 2022 Perşembe 15:55
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Kamuda Örgütlü Sendikalarla Görüşme



Maliye Bakanlığında bugün gerçekleşen toplantıya; KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaoğlu, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, GÜÇ-SEN Başkanı Abdullah Özdoğan, VERGİ-SEN Genel Sekreteri Ediz Uzun ve MALİYE-SEN Başkanı Lisani Özçürümez katıldı. 

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı  Burak Şoföroğlu, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu ile Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy’da hazır bulundu. 

Toplantıda, 2023 yılının Ocak ayından itibaren yeni Asgari Ücretin yürürlüğe girebilmesi, vergi dilimlerinin ve matrahların güncellenmesi konularında görüşüldü, taraflar görüş, talep ve beklentilerini dile getirirken, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. 

ŞAN 
Maliye Bakanı Alişan Şan, sendikalarla yapılan istişarelerin yanı sıra Maliye olarak matrahların düzenlenmesi konusunda niyetlerinin ortada olduğunu ve bu konuda adımlar atılarak, bir takım çalışmaların yapıldığını ancak sendikalarında görüş ve fikirlerini önemsediklerini ve varsa çalışma ve önerilerini de sunmalarını istedi. “Emekten ve çalışandan yana niyetimiz ortada. Bu anlamda sizlerin fikir ve görüşleriniz bizim için önemli. Mutlu çalışan olursa, işler daha akıcı, daha güzel olur diye düşünüyorum” dedi. 

TAÇOY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’da, sendikalardan da sorumlu bir bakan olarak, bugün burada sendikaların görüş ve önerilerini dinlemek için toplantılarını söyledi. 
Diyalog ve istişareyi önemsediğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, sendikalarla daha önce yapılan görüşmelerde de, Asgari ücret ve matrahların güncellenmesi konularında ilgili bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü, bir karar alınmadan önce sendikaların beklentilerinin de ne olduğunu duymak istediklerini, böylelikle çok daha sağlıklı bir değerlendirme sonucunun ortaya çıkacağına inanç belirtti. 

BENGİHAN 
Görüşmede sendika temsilcileri de tek tek söz alarak, taleplerini ve yapmış oldukları çalışmaları aktarırken sendikalar adına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan; “Bugün, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile yaptığımız toplantıda, az kazanandan az, çok kazanandan çok olacak şekilde vergi dilimlerinin ve matrahlarının güncellenmesi, yeni Asgari Ücrete göre kişisel ve özel indirimlerin yapılması, ayrıca 47/2010 sayılı yasa kapsamında kamuda çalışanların aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi konusunda hazırlanan protokoldeki maddeleri değerlendirdik. Görüşlerimizi aktardık, çalışmaları dinledik” dedi.

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