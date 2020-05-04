Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Kamuda yaz mesaisi 11 Mayıs’ta başlıyor

Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesi ile Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci Maddesi uyarınca yaz mesai saatlerini düzenlenmesini onayladı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:50
723 Okunma
Kamuda yaz mesaisi 11 Mayıs’ta başlıyor

Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesi ile Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci Maddesi uyarınca yaz mesai saatlerini düzenlenmesini onayladı.

Onaylanan karara göre kamuda yaz mesaisi, 11 Mayıs 2020 tarihinden başlayarak 21 Eylül 2020 (her iki tarih dahil) tarihine kadar aşağıdaki şekilde düzenlenecek.

1.Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda aşağıdaki yaz mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma: : 08.00-14.30

Perşembe : Ö.E.: 08.00 – 12.30   –Ö.S. : 13.00 – 17.30

Cumartesi/Pazar : Tatil

2. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla;

-Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

-Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,

-Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği,

-Girne Gümrük Şube Amirliği’nde

aşağıdaki yaz mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : 08.00-14.30

Perşembe : Ö.E.: 08.00 – 12.00 – Ö.S. : 12.30 – 17.30

Cumartesi/Pazar : Tatil

3.Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne bağlı;

– Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri,

– Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri,

– Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve

– Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde

aşağıdaki yaz mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : 07.30-14.00

Perşembe : Ö.E.: 07.30 – 12.00

:Ö.S. : 12.30 – 17.00

Cumartesi-Pazar :Tatil

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine çiftliklerde görev yapan personel, yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında, haftada 35 saati aşmamak ve haftada iki gün (2) izinli

olacak şekilde çalıştırılabilir.

4.Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine

Pazartesi-Cuma : 07.45-14.45

Cumartesi –Pazar : Tatil

5.Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanlarına

Pazartesi-Cuma : 07.45-14.45

Cumartesi –Pazar : Tatil

6.Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir.

BRT

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kktc 2020-05-04 20:41:35

Başka br dünyada varmı böyle bir mesai çalışma saati ..
Varsa söyleyin ben bilmiyorum.
40 gün kendi adına rapor
40 gün çocuğu adına rapor
Yıl 365 cumartesi pazar tatil 104 gün
Resmi tatil 16 gün resmi tatil.
Yıllık izinleri ortalama yılda 26 gün desek
Geriye kalan iş günü 139 gün ...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı
Bakan Pilli:" Toplam 1419 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Bakan Pilli:" Toplam 1419 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim