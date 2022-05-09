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Kamuda yaz mesaisi başladı!

Kamu kurumlarında yaz mesaisi bugün başladı. Yaz mesaisi 18 Eylül’e kadar devam edecek.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:18
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Kamuda yaz mesaisi başladı!

Yaz mesaisinde, sürekli ve elzem hizmet veren kurumların dışında kalan kurumlarda çalışma saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08.00 - 14.30, perşembe günleri 08.00 - 12.30 ve öğleden sonra 13.00 - 17.30 şeklinde olacak. 

Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şöyle:

“ Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,  Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği,  Girne Gümrük Şube Amirliği’nde yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00 - 14.30; Perşembe 08.00 - 12.00 öğleden sonra 12.30 - 17.30.
Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine bağlı Şehit Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 - 14.00 Perşembe 07.30 - 12.00 öğleden sonra 12.30 - 17.30 saatleri arasında olacak.

Daire Müdürü’nün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel, söz konusu çalışma saatleri dışında haftada 35 saati aşmamak ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak şekilde çalıştırabilecek.
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 saylı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri Pazartesi - Cuma 07.45 - 14.45 saatleri arasında çalışacak.
Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.”

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