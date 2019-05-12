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Kamuda Yaz Mesaisi Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında yaz mesaisi yarın başlıyor. 

12 Mayıs 2019 Pazar 09:22
Kamuda Yaz Mesaisi Başlıyor
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Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü’nün yayınladığı genelgeye göre, kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak ve 15 Eylül tarihinde sona erecek.  

Buna göre yaz mesai saatlerinin uygulanması; pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 – 14.30, perşembe günleri ise sabah 08.00 – 12.30 ve öğleden sonra 13.00 – 17.30 şeklinde olacak. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarında, Bakanlar Kurulu'nun 2 Mayıs 2019 tarih ve TE(K-1)695-2019 sayılı kararı gereğince yaz mesai saatleri; 13 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. 

Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesi ile Değiştirilmiş  Şekliyle  6/2009  Sayılı  Kamu  Sağlık  Çalışanları Yasası'nın 102'nci maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00 – 14.30, perşembe sabah 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, cumartesi - pazar tatil şeklinde olacak. 

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Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa  Gümrük  Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği'nde ise yaz mesai saatlerinin uygulanması pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00 – 14.30, perşembe sabah 08.00 – 12.00 ve öğleden sonra 12.30 – 17.30, cumartesi- pazar tatil şeklinde olacak. 

Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı; Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde de yaz mesai saatlerinin uygulanması; pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30 – 14.00, perşembe sabah 07.30 – 12.00 öğleden sonra 12.30 – 17.00, cumartesi -pazar tatil şeklinde olacak. 

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel bu çalışma saatleri dışında haftada 35 saati aşmamak ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek. 

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine ise yaz mesai saatlerinin uygulanması şöyle olacak:
“pazartesi- cuma 07.45 - 14.45, cumartesi  - pazar tatil.”

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık  Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları da “pazartesi –cuma 07.45- 14.45, cumartesi  -pazar tatil” şeklinde çalışacak. 

Genelgede, vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin de, haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlendiği belirtildi. 

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Son Güncelleme: 12.05.2019 10:06
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberYaz MesaisiKamu
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