Kamuda Yaz Mesaisi Başlıyor

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü’nün yayınladığı genelgeye göre, kamuda yaz mesaisi yarın başlayacak ve 15 Eylül tarihinde sona erecek.

Buna göre yaz mesai saatlerinin uygulanması; pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 – 14.30, perşembe günleri ise sabah 08.00 – 12.30 ve öğleden sonra 13.00 – 17.30 şeklinde olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarında, Bakanlar Kurulu'nun 2 Mayıs 2019 tarih ve TE(K-1)695-2019 sayılı kararı gereğince yaz mesai saatleri; 13 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesi ile Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 102'nci maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00 – 14.30, perşembe sabah 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, cumartesi - pazar tatil şeklinde olacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği'nde ise yaz mesai saatlerinin uygulanması pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00 – 14.30, perşembe sabah 08.00 – 12.00 ve öğleden sonra 12.30 – 17.30, cumartesi- pazar tatil şeklinde olacak.

Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı; Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde de yaz mesai saatlerinin uygulanması; pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30 – 14.00, perşembe sabah 07.30 – 12.00 öğleden sonra 12.30 – 17.00, cumartesi -pazar tatil şeklinde olacak.

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel bu çalışma saatleri dışında haftada 35 saati aşmamak ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilecek.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine ise yaz mesai saatlerinin uygulanması şöyle olacak:

“pazartesi- cuma 07.45 - 14.45, cumartesi - pazar tatil.”

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları da “pazartesi –cuma 07.45- 14.45, cumartesi -pazar tatil” şeklinde çalışacak.

Genelgede, vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin de, haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlendiği belirtildi.