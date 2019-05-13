Kamuda Yaz mesaisi bugün başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında Yaz mesaisi bugün başladı.
Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 – 14.30, Perşembe 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, Cumartesi – Pazar ise tatil şeklinde olacak.
Genelgede, vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin de, haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlendiği belirtildi.
(BRT)
hadi başlasın yorumlar ; bu memurlarrr hep bu memurlar deniz sezonu başladı hayat memurlara güzel vs. vs. yorumları bekliyoree:))))
maaşlar da %12.5 düşecek mi yaz boyunca... 35 saat çalış yat aşşaaa... koyun ozaman cumartesiye 08.00-13.00 arasını da 40 saat etsin... olmaaaazzzzz.... sendika