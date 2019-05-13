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Kamuda Yaz mesaisi bugün başladı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 08:32
Kamuda Yaz mesaisi bugün başladı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında Yaz mesaisi bugün başladı.

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Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan imzasıyla yayınlanan genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarında, Bakanlar Kurulu’nun 2 Mayıs 2019 tarih ve ilgili karar gereğince yaz mesai saatleri; 13 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 – 14.30, Perşembe 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, Cumartesi – Pazar ise tatil şeklinde olacak.

Genelgede, vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin de, haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlendiği belirtildi.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Yaz MesaisiKamu
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piremses 2019-05-13 08:38:07

hadi başlasın yorumlar ; bu memurlarrr hep bu memurlar deniz sezonu başladı hayat memurlara güzel vs. vs. yorumları bekliyoree:))))

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nnn 2019-05-13 09:55:54

maaşlar da %12.5 düşecek mi yaz boyunca... 35 saat çalış yat aşşaaa... koyun ozaman cumartesiye 08.00-13.00 arasını da 40 saat etsin... olmaaaazzzzz.... sendika

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