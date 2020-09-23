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KAMUOYU YOKLAMALARININ YAYINLANABİLECEĞİ SON TARİH 26 EYLÜL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının yayınlanabileceği son tarihin 26 Eylül Cumartesi olduğunu hatırlattı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 14:56
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KAMUOYU YOKLAMALARININ YAYINLANABİLECEĞİ SON TARİH 26 EYLÜL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının yayınlanabileceği son tarihin 26 Eylül Cumartesi olduğunu hatırlattı.

YSK’dan yayımlanan duyuruda, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesine işaret edildi.

İlgili yasaya göre seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceği, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada “Bu nedenle, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 26 Eylül 2020 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı; yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.

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