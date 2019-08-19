“Kamusal sağlık hizmetleri artan nüfus karşısında yetersiz kalıyor”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında sırayla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Doktor Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Doktor Ahmet Varış ile Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, birer açıklama okudu.

Okunan açıklamalarda, genel bütçede sağlık için ayrılan payın çağdaş ülkeler oranına çıkarılması, ülkenin her yerine nitelikli, ulaşılabilir, eşit sağlık hizmeti verilmesinin gerekli olduğu ifade edildi.

Kamusal sağlık hizmetlerin artan talep ve nüfusa karşı yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde batın MR ve mamografi çekilemediği, görevlendirilmiş bir gastroenteroloji uzmanı hekim de olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, ülkede planlı ve kapsamlı bir koruyucu sağlık sistemi olmadığına da işaret edilerek, kamu sağlık merkezlerindeki altyapı, personel, ilaç ve malzeme eksikliklerinin acilen giderilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, bir hekim yasası için doktorların çalışma, eğitim ve özlük haklarının düzenlenmesinin de acil ihtiyaçlar arasında yer aldığı vurgulanırken, sağlıktaki şiddet olaylarına neden olan eksikliklerin de giderilmesi istendi.

Ülkedeki nüfusun kontrolsüz bir şekilde artığı da iddia edilen açıklamada, ülkelerin sağlık politikalarının nüfusa göre planlandığını, ancak KKTC’deki işçi, öğrenci ve diğer kaçak nüfusun sayısının bilinmediği belirtildi.

Ülkeye gelen yabancıların taşıma olasılığı olan hastalıklara ilişkin yeterli denetimin de yapılmadığı belirtilen açıklamada, ülkeye girişlerde sıkı denetimin şart olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, acil servislerdeki hekim sayısının yetersiz olması nedeniyle ekipler oluşturulamadığı da vurgulanarak, acil servislerin hekim ve alt yapı bakımından ivedilikle güçlendirilmesi de istendi.

Açıklamada, tasarruf tedbirleri bahanesiyle ambulans sayılarının azaltılması, malzeme eksiklikleri ve ameliyathane sayılarının yetersiz olması nedeniyle hastaların tedavilerinin aksaması, gecikmesi ve çağdaş olmayan koğuşlarda hizmet almasının kabul edilemez olduğu da ifade edildi.

Sağlığın en temel insan hakkı olduğu anımsatılan açıklamada, sağlığın özelleştirilemeyeceği ve halkın hastanelerinin güçlendirilmesinin gerektiği belirtildi.

(BRT)