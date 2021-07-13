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KAMUSEN Akaryakıt Zammını Eleştirdi

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 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) akaryakıt zammını eleştirdi.

13 Temmuz 2021 Salı 10:42
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KAMUSEN Akaryakıt Zammını Eleştirdi

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada “2 ay içinde akaryakıta 4’üncü zam! Ülkeyi yönetenler halkı, vatandaşı ve dar gelirliyi ezmeye devam ediyor” denildi. 
Bu zammın temel gıda maddelerine de yansıyacağı kaydedilen açıklama şöyle sürdü:
“Fiyat İstikrar Fonu akaryakıtın döviz karşısında fiyat dengesini koruması için vardır. Hayatı ucuzlatacağını söyleyerek hükümete gelenler şimdi Fiyat İstikrar Fonunun amaçsız kullanıldığını söylüyorlar. Bu paraları amacı dışında nerelerde kullandınız?”
Açıklamada, hükümet istifaya davet edildi.

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