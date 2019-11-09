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KAMUSEN'den 10 Kasım mesajı

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 16:06
KAMUSEN'den 10 Kasım mesajı

Atan, mesajında, Türk milletinin, liderlik vasfına haiz çok önemli isimler yetiştirdiğini, onların etrafında kenetlenerek hem yükselmeyi hem de varlığını, birliğini sürdürmeyi bildiğini ve tarihin bunun sayısız örnekleriyle dolu olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal’in liderliği ve mücadelesinin Türk milletinin bekasını temin etmenin yanı sıra dünyanın mazlum milletlerine de ilham kaynağı olduğunu kaydeden Atan, şöyle dedi:
"Zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı’nın Türk Milletine bıraktığı miras Türkiye Cumhuriyeti, şifresi ise Millet İradesidir. Gazi Mustafa Atatürk’ün ve arkadaşlarının elde ettikleri başarı göstermiştir ki millet iradesinin üstünde bir beşeri irade, milletin gücü üstünde bir beşeri güç yoktur ve bu güce yaslananlar asla mağlup olmayacaklardır.
Bu vesileyle, Aziz Türk milletinin ve dünyanın geleceğini değiştiren, mazlum milletlere ilham veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 81. Yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz."

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KAMUSEN
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