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KAMUSEN'den hükümete... "Yeter artık, kendinize gelin"

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, elektriğe yapılmak istenen zam karşısında sendika olarak sessiz kalmayacaklarını bildirdi

05 Ağustos 2021 Perşembe 18:26
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KAMUSEN'den hükümete... "Yeter artık, kendinize gelin"

“KIB-TEK elektriğe yüzde 30 zam yapılmasını önermiş. Yazıklar olsun..." diyen Atan, yine danışıklı bir dövüş olduğunu belirterek, halkın çaresiz bırakılmaya çalışıldığını kaydetti.

Açıklamasında, "Pandemi ile mücadele eden, çoluk çocuğunun, anne babasının, genci yaşlısının psikolojisi darmadağın olmuş, sıcaklığın 48 dereceleri gördüğü bir ülkede nefes almaya çalışan ve tüm bunların yanında pahalılıktan dolayı ayın sonunu getiremeyen bir halka siz devlet olarak böyle bir yaşamı mı reva görüyorsunuz?" ifadelerine yer veren Atan, hükümete şöyle seslendi:

KAMUSEN'DEN HÜKÜMETE... "YETER ARTIK, KENDİNİZE GELİN"

"Benzine zam yapan, elektriğe zam yapan, merketlerdeki ürünlerin fiyatlarındaki artışları farklılıkları denetleyemeyen, asgari ücreti defalarca yapılan toplantılarla bile belirleyemen, hayat pahalılığını durdurmaya kalkışan siz hükümet edenlere söylenecek son söz yeter artık! Kendinize gelin."

Savaştan çıkan, her türlü ambargoya maruz kalan, adanın bir köşesine sıkıştırılmış, çaresiz bırakılmış ama tüm bu olumsuzluklara rağmen vatanına milletine sahip çıkan, yeri geldiğinde taşın altına elini koymasını bilen KKTC halkının, "bu şekilde yönetilmeyi mi hakediyor?" diye soran Atan, artık tünelin ucunda ışık görmediklerini vurgulayarak, "Umudumuz kalmadı" dedi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Halkın bıkkın ve mutsuz olduğunu dile getiren "Atan, yapılan zamlar karşısında eriyen maaşlar, alım gücü bitmiş asgari ücretli özel sektör çalışanları. Yazık!" ifadelerini kullandı.

Atakan, elektriğe yapılmak istenen bu zamma sendika olarak sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 05.08.2021 23:44
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