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Kamyon cayır cayır yandı

Girne-Değirmenlik dağ yolunda bir kamyon cayır cayır yanıyor.

10 Ocak 2020 Cuma 16:23
Kamyon cayır cayır yandı

Bugün saat 14:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 2-3 km'leri arasında, Azamad Kamalov yönetimindeki NZ 584 plakalı kamyon araç güney istikametine doğru seyrettiği sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı alev aldı.

Çıkan yangın sonucu aracın şoför kabini ve tekerlekleri yanarak zarar gördü. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Kısa süreliğine trafiğin durmasına sebep yangının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe  açıldı.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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Son Güncelleme: 10.01.2020 18:01
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