Kamyonların o yola girmesi yasak!

Sürücülerin Dikkatine!

Bugün (26.08.2021 tarihinde), Çatalköy - Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahta KIB- TEK tarafından yüksek gerilim hatlarında 08:00 - 20:00 saatleri arasında çalışma yapılacağından dolayı, ağırlığı 5000 kg üzeri olan ( kamyon, otobüs,kamyonet v.b.) araçlar için ulaşıma tamamen kapatılacaktır. Bu güzergahı kullanacak olan ağırlığı 5000 kg'dan düşük olan araçlar için ulaşım Teknecik Elektrik Santrali içerisindeki yoldan sağlanacaktır. Bu güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyetmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.