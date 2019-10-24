Kan aranıyor!

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastahanesinde tedavi gören Erdal Özören için acil A rh+ kana ihtiyaç olduğu belirtildi.. Yardımcı olabileceklerin 0533 830 09 29 nolu numaradan ulaşmaları önemle rica olunur
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