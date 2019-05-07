Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Kan aranıyor!

07 Mayıs 2019 Salı 13:23
Kan aranıyor!
banner44

banner41
Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Sipahi köyü sakinlerinden Hatice Aydın (Yılmaz) için 0 RH + (pozitif) kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların bugün hastaneye müracaat etmeleri önemle rica olunur. 
Tel no: 0533 873 77 62

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kan Bağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Sondaj Açıklaması
Erdoğan'dan Sondaj Açıklaması
Dışişleri'nden Anastasiadis’in açıklamalarına sert tepki
Dışişleri'nden Anastasiadis’in açıklamalarına sert tepki
Siber, Özersay’ı “eleştirdiğini yapmakla” suçladı
Siber, Özersay’ı “eleştirdiğini yapmakla” suçladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim