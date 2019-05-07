Kan aranıyor!

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Sipahi köyü sakinlerinden Hatice Aydın (Yılmaz) için 0 RH + (pozitif) kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların bugün hastaneye müracaat etmeleri önemle rica olunur.
Tel no: 0533 873 77 62
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