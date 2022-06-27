“Kan Bağışı Kampanyası”na yoğun ilgi oldu

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin Ercan Havalimanı ve yeni terminal şantiyesinde Thalassaemia hastaları için düzenlediği kan bağışı kampanyası tamamlandı.

Kan bağışı kampanyası Sağlık Bakanlığı’na bağlı Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile birlikte düzenlendi. Kan bağışı kampanyası geçtiğimiz Cuma günü Ercan Havalimanı içerisinde saat 10.00 ile 15.00, Ercan Havalimanı yeni terminali şantiyesinde ise 16.00- 20.00 gerçekleşti.

Kampanya kapsamında, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Ercan Havalimanı ile yeni terminal şantiyesine pankartlar asıldı.

Ülkedeki kan bağışı ihtiyacının giderilmesi için düzenlenen kan bağışı kampanyasına Ercan Havalimanı’nda Sivil Havacılık, kurum, kuruluş, havayolu, handling, gümrük ve emniyet mensupları yanınca vatandaşlar ve yolcular büyük ilgi gösterdi. Şantiye bölümünde çalışan işçilerin de kampanyaya katılımı yoğun oldu.

Hedef farkındalık yaratmak

T&T Havalimanı İşletmeciliği, kan bağışı konusunda kalıcı bir toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.

Kan bağışı kampanyasına karşı duyarsız kalmayan, Ercan Havalimanı’ndaki tüm çalışanlara, yolculara, vatandaşların yanı sıra işçilere ve bu heyecana ortak olan Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ına teşekkür edildi.

Thalassaemia Derneği Başkanı ve Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi Sorumlusu Çiğdem Beşevlerli ise T&T Havaalanı işletmeciliğine düzenlenen kan bağışı kampanyası için teşekkür etti ve bu davranışın herkese örnek olmasını diledi.