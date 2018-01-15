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Kan izleri ele verdi

KKTC’ye bir hafta önce çalışmak için gelen ve işveren tarafından uygun görülmeyen Murat Ateş, 160 bin TL değerinde araç arıza tespit cihazlarını çaldı, kaçamadan yakalandı

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:59
Kan izleri ele verdi
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ülkeye çalışmak için bir hafta önce geldiği öğrenilen ve işveren tarafından işe uygun görülmeyen Murat Ateş, H.T.’ye ait Alayköy’deki iş yerine girerek hırsızlık yaptı.

İş yerine girmek için camı kırdığı esnada ellerini parçalayan Ateş’in kan izlerinden yola çıkan Olay Yeri İnceleme ekibi, soruşturmanın ardından zanlıyı Lefkoşa’da tespit etti.

Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından Lefkoşa’da yakalanan Murat Ateş’in tasarrufunda çalınan 160 bin TL değerinde iki adet araç arıza tespit cihazı ele geçirildi.

Yapılan ilk sorgulamada işlediği suçu itiraf eden zanlı, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Yargıç Hale Dağlı, zanlının ilk aşamada soruşturmanın tamamlanabilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Hırsını hırsızlık yaparak çıkardı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Alayköy Polis Karakolun’da görevli polis memuru Can Doğan, zanlı Murat Ateş’in “Bina açma”, “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Can Doğan, zanlının H.G.’ye ait Alayköy’de bulunan iş yerine önceki gece saat 21.00-22.00 saatleri arasında iş yerine ait camı kırıp kasten zarara uğrattıktan sonra içeri girdiğini söyledi.

Doğan, Ateş’in iş yerinde değeri 160 bin TL olan 2 adet araç arıza tespit cihazı çalarak kaçtığını, olay yerinde yapılan incelemede kan izlerinden yola çıkılarak zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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Ali 2018-01-15 10:08:20

Hoşgelmişler anavatandan yavruvatana . Doğur doğur yolla Kıbrıs'a .

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