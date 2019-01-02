Kanatlı: “2019 asgari ücreti ne oldu?”

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, son 6 aydır alım gücünün gerilediğini, devlet harçlarına yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak, hükümetin kendince bütçesini kurtardığını fakat asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışanların Ağustos 2018’de aldıkları ücreti almaya devam ettiklerini ifade etti.



Kanatlı açıklamasında “Her şeyin fiyatına döviz bahane edilerek zam yapılırken, asgari ücretin döviz bazındaki değeri ile ilgilenen yetkili yok, bu utançtır” ifadelerini kullandı.



Asgari ücretle çalışanların günlük 120 TL ile 4 kişilik ailesinin bir günde ihtiyaçları olan yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalıştığına işaret eden Kanatlı, DPÖ kriterleriyle asgari ücretin yüzde 40’ından fazlasının gıda için harcanması gerektiğini hatırlattı.





’nin emek örgütlerinin de talebi olduğu gibi asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992'den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğini belirten Kanatlı, Başbakan Tufan Erhürman’dan 1992’den beri açıklanmayan geçim endeksinin açıklanmasını talep etti.Kanatlı ayrıca, işverenlerin çalışma saatlerini artırarak asgari ücret altında çalışmayı yaygınlaştırdığı göz önüne alınarak acilen bu tür yasadışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineledi.YKP’nin geçmişte olduğu gibi bugün de kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdüreceğini belirten Kanatlı, bunun büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edeceğini açıkladı.Kanatlı, “Biliyoruz ki toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat olan iş, herkesin hakkıdır, mücadele ile kazanacağız” ifadelerini kullandı.