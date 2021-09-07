Kanatlı: Herkes Kendi Canını Korusun

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SMA hastası Asya’nın tedavi süreci ile ilgili konuşan Kanatlı, “Nadir hastalıkların tedavisi güçtür. Bu sadece bizde değil, birçok yerde de böyledir. Ancak devlet bu hastalarımızın sağlık hizmeti alabilmesi için takibini yapmalıdır. Sağlık Bakanlığı hiçbir şey yapmadı” dedi.

29 yaşında hayatını kaybeden Covid-19 hastasının, hayatını kaybetmesinin üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Kanatlı, “Bu hasta hamileydi, özel bir durumu vardı. Diğer hastalarla aynı odada bırakılması ve ayrı bir yere alınmaması bir ihmaldir. Bu ölümün üzerinde durulmalıdır. Diğer hamile hastalar da artık risk altındadır. Zaten sürekli değişen kararlarla kimse ne yapacağını bilmiyor. Herkes kendi canını korusun, çünkü böyle bir yerdeyiz” dedi.