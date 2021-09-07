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Kanatlı: Herkes Kendi Canını Korusun

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Mayıs TV’de katıldığı televizyon programında Meltem Sakin’in sorularını yanıtladı.

07 Eylül 2021 Salı 09:45
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Kanatlı: Herkes Kendi Canını Korusun

Gündem Kıbrıs Özel

SMA hastası Asya’nın tedavi süreci ile ilgili konuşan Kanatlı, “Nadir hastalıkların tedavisi güçtür. Bu sadece bizde değil, birçok yerde de böyledir. Ancak devlet bu hastalarımızın sağlık hizmeti alabilmesi için takibini yapmalıdır. Sağlık Bakanlığı hiçbir şey yapmadı” dedi.

29 yaşında hayatını kaybeden Covid-19 hastasının, hayatını kaybetmesinin üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Kanatlı, “Bu hasta hamileydi, özel bir durumu vardı. Diğer hastalarla aynı odada bırakılması ve ayrı bir yere alınmaması bir ihmaldir. Bu ölümün üzerinde durulmalıdır. Diğer hamile hastalar da artık risk altındadır. Zaten sürekli değişen kararlarla kimse ne yapacağını bilmiyor. Herkes kendi canını korusun, çünkü böyle bir yerdeyiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Murat KanatlıYeni Kıbrıs Partisi
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