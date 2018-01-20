Kanatlı: “İlahiyat Koleji’nde yaşananlar kaygı verici”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşananları “kaygı verici” olarak değerlendirerek, tüm kesimlere, bilimsel, demokratik, laik eğitim için mücadele çağrısı yaptı.



Yazılı bir açıklama yapan Kanatlı, okulda görev yapan öğretmenlerin mektubuyla, yaşanan sıkıntıların bir kez daha gündeme geldiğini kaydederek, sürekli denetleme yapması gereken Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulu daha önce denetleyip denetlemediğini ve denetlemenin nasıl yapıldığını sordu.



Bakanlığın yapacağı denetlemeden sonuç alınamayacağını iddia eden Kanatlı, İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği’nin yaptığı açıklamayı da eleştirerek, bazı öğretmenlerin hedef gösterildiğini ve provokasyon yaratıldığını savundu.