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Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı

Hüseyin Kanatlı, bugün Lefkoşa Kabristanlığında İsmail Safa Camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

05 Mart 2020 Perşembe 15:19
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Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı

Duayen radyocu Hüseyin Kanatlı, son yolculuğuna uğurlandı. 


Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren duayen radyocu Hüseyin Kanatlı, bugün Lefkoşa Kabristanlığında İsmail Safa Camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 


Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte katılırken, Kanatlı ailesi ve sevenleri de Hüseyin Kanatlı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törene Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve milletvekilleri de katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KanatlıCenaze
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