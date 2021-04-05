KANBER: “55 BİN ÜZERİNDE İŞSİZ VAR”

GÜNDEM KIBRIS

Sosyal dengeyi ve ekonomiyi kuracak olanın hükümet olduğunu söyleyen Kanber, “Sosyal dengeyi ve ekonomiyi kuracak olan hükümettir. Aynı ülkede yaşıyoruz. Bizim derdimiz, özel sektör çalışanlarının ekonomik gelirinin artmasıdır. Bir kesimin hakları varken, diğerinin olmaması sosyal dengeyi sağlamaz. Bunu sağlayacak olan da hükümettir. O yüzden memurlardan kesilen Hayat Pahalılığı ödeneğinin, daha dar gelirli özel sektöre aktarılması, gözle görülür olsa bu tartışmalar çıkmayacak. Ama bunu göremiyoruz. Buradaki kesintiler yine maaşların ödenmesine gidiyor. Öyle olunca da sosyal denge sağlanamıyor. Halbuki devletin en önemli gelirleri, özel sektörden geliyor. Bugün 55 bin üzerinde işsiz var. Burada hükümet de üzerine düşeni yapmalı. Sadece işletmeleri açarak, ekonomiyi ayakta tutamazsınız” dedi.