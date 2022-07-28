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Kanber: “Birlikte başarmanın yolu dayanışma, vicdan ve akıldan geçiyor”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanlar Kurulu Başkanı Mahmut Kanber işsizliğin, göçün ve güvensizliğin zirveye ulaştığını, her bireyin kendi çözümlerini yaratmaya mecbur bırakıldığını söyleyerek, “Birlikte başarmanın yolu dayanışma, vidan ve akıldan geçiyor” dedi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 10:42
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Kanber: “Birlikte başarmanın yolu dayanışma, vicdan ve akıldan geçiyor”
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Siyasilerin sorun çözme kabiliyetini yitirdiğini, derinleşen ekonomik sıkıntıları görmezden geldiğini, suni gündemlerle kamuoyunu oyladığını savunan Kanber, toplumsal sorunları çözmeyle ilgili yaklaşımların kolektif fikre dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Mahmut Kanber, yazılı açıklamasında pandemiden bugüne 5 binin üzerinde işletmenin kapandığını, işsizlik sigorta kayıtlarında rakamın 50 bin civarında olduğunu belirtti.

Ülkede 10 binin üzerinde aktif küçük ve orta boy işletme olduğunu, hiçbir ekonomik akla uymasa da işletme sahiplerinin ayakta kalabilmek için borç aldığını, öz varlıklarını ipotek altına aldığını ya da sattığını söyledi.

Hizmet sektörünün gelirlerinin çoğunun TL, giderlerinin de döviz veya dövize endeksli olduğunu belirten Kanber, kobi diye tanımlanan işletmelerin pandemi sonrası ortalama gelir kaybının yüzde 50 olarak devam ettiği ifade etti.

KTEZO Başkanlar Kurulu Başkanı Mahmut Kanber, pandemi sürecinde hibe almadıklarını, ülkeyi yönetenlerin onları acımasızca borçlanmaya teşvik ettiğini, çareymiş gibi süslenerek anlatılan ekonomik paketlerin “iflas tescil paketi” olduğunu savundu.

Bankalara ve finans kuruluşlarına olan borçların her gün arttığını, yüksek enflasyonu, TL’deki değer kaybını şu anki politikacıların çözemeyeceğini söyleyen Kanber, “Yaşananların büyük kısmı istikrarsız ekonomik sosyal ve siyasal politikaların yetersizliğinin sonucu” dedi.

Emekçiye, esnafa, üreticiye açlık sınırının altında olan bir asgari ücretin layık görülmesinin ve bunun tartışılmasının kabul edilemeyeceğini de belirten Kanber, dönem dönem dar gelirli ve yüksek gelirli kesimleri tartışmanın bir parçasıymış gibi göstermek istendiğini de söyledi.

Kayıt dışı ekonominin görmezden gelindiğini de savunan Mahmut Kanber, zenginleşen bir zümrenin ülke ekonomisinin kalkınmasına fayda sağlayacak gelirinin kayıt dışı kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Adaletli ve adil politikalar oluşturan, halkını inandırarak sonuç almayı başaran ülkeler olduğunu da söyleyen Kanber, “Bizim ülkemizde böyle politikalar henüz ortaya konulmadı, her birey kendi çözümlerini yaratmaya mecbur bırakıldı... İşsizlik, göç ve sisteme inançsızlık zirveye ulaştı. Birlikte başarmanın yolu dayanışma vicdan ve akıldır” dedi.

Son Güncelleme: 28.07.2022 10:47
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Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar OdasıKTEZOMahmut Kanber
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