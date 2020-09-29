KANBER: “BÖYLE GİDERSE ÇOK DAHA İŞ YERİ KAPANACAK”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, kapanmakta olan işyeri sayısının her geçen gün arttığını söylerken, ülkedeki genel sağlık politikalarının da yetersiz olduğundan dolayı, ülkeye ne turist ne de öğrenci geldiğini söyledi.

Koşulların yerine getirilmediği bir ortamda üniversitelerin ve bilim kurumlarının da bunları dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Kanber, öğrenci ve turist gelmemesinin esnafta ciddi yara açtığını vurguladı.

Kanber, esnafın kendi ticaretini ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kazanca ihtiyacı olduğunu ve bunun hükümetin Mağusa, Girne, Lefke ya da Lefkoşa esnafı diye ayırmak yerine tüm ülke esnafının biraz da olsa nefes almasını sağlamak için bir şeyler yapması olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde iş yerlerini kapatan esnaf sayısının kat be kat arttığını söyleyen Kanber, “Bu şekilde devam ederse işletmeler kapanmaya devam edecek” dedi.