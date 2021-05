Kanber: “Esnaf dibe vurdu, ancak dibin dibini arıyor”

GÜNDEM KIBRIS

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Mahmut Kanber, TV 2020’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Esnafın dibe vurduğunu, ancak dibin dibini aradığını vurgulayan Kanber, “Biz pandemi dönemini iyi yönetemedik. Bunu daha ne kadar sürdüreceğimizi bilmiyoruz. Bir dönem aşı bulununca, ‘ışık görüldü’ dedik. Ancak bu süreci de iyi planlayamadık. Şu an 13 bine kadar geriledi, ülkedeki işletmeler. Bunun iyi analiz edilmesi lazım. Esnaf kan ağlıyor, birçoğunun malı elinde kaldı, turizmciler can çekişiyor. Bizi boğmak için değil, nefes aldırmak için oradasınız. Zor günler yaşıyoruz, bu zor günlerden çıkmalıyız. Bilim çağında yaşıyoruz, her şeyin bir yolu, yöntemi var” dedi.