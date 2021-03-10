KANBER: “PLANLAMA YAPILMALI, HEDEFLER KONULMALI”

GÜNDEM KIBRIS

Ülkede bir planlama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kanber, “Türkiye’den gelen katkıların, devletler ile ilişkilerin işidir. Ancak bizim bir master plana ihtiyacımız var. Turizmde ne yapacağız, yüksek öğretim ne olacak, hedef ne olacak. Esnafın durumu ne olacak? Bunları hep planlamalıyız. Öncelikle kendi ayaklarımız üzerinde bir modeli benimsemeliyiz ve o yönde planlamalar yapmalıyız. Turizm nerededir, nerede olmalıdır? İmar planlarını çıkarmalıyız, tamamlamalıyız. İnşaatlarla nereye kadar? Yani kendi ayaklarımız üzerinde duran bir ekonomiyi, dizayn etmeliyiz” dedi.