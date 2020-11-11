KANBER: “SİYASETTE YARIN GÖRÜLMELİ”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kanber, siyasette yarının ne olacağını bilmeden kimsenin hükümete girmek istemediğini söyledi ve “Ulusal Birlik Partisi tarihinde olmadığı kadar dağınık bir durumda olduğunu ve acilen bu durumdan kurtulması gerekir ki partilerle görüşüp hükümet kurulabilsin. Aksi halde hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı’na teslim etmelidir” dedi.

UBP’nin dominant bir parti olduğunu söyleyen Kanber, “UBP’nin büyük partilerle hükümet kurabileceğini zannetmiyorum. Daha küçük partilerle kurmak isteyecektir ki hükümeti domine edebilsin” dedi.