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Kandaki uyuşturucu ele verdi

Kaza yapan Raef Basher Ali Elgaed’in kan testinde uyuşturucu tespit edildi. Raef'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi

30 Nisan 2021 Cuma 16:26
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Kandaki uyuşturucu ele verdi

Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Raef Basher Ali Elgaed mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Raef Basher Ali Elgaed’in “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.   Sakallı, 22 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleşen trafik kazası sonucunda zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını belirterek, kan ve idrar tahlili sonuçlarında zanlının kanında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve yeşil reçeteyle alınabilen Pregabalin Klonazepam, Alprazolam türü ilaçlara rastlandığını kaydetti.

Söz konusu belgelerin 26 Nisan 2021 günü ellerine ulaştığını dile getiren Sevinç, zanlının 26 Nisan günü derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Sevinç, zanlının Girne’deki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığına işaret ederek, arama sonucunda 3 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan inanılan plastik öğütücünün bulunup emare olarak alındığını anlattı. Sevinç, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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