Kandil nedeniyle Hala Sultan ziyaret edilecek

Din İşleri Başkanlığı, Mevlit Kandili nedeniyle yarın Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenliyor.



KKTC'de ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a geçişine izin verilmeyen Türkiye kökenli vatandaşlar da tekkeyi ziyaret edebilecek.



Din İşleri Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre, yolculuk sırasında ikramda da bulunulacak.