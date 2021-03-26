Kaner Şirketler Grubu, Orman Haftası’nda 2021 adet fidan bağışı gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs’ta son 20 yılın yangın bilançosu doğal kaynaklarımız için endişe verici. 12 bin hektarın üzerinde orman ve özel arazinin yanması ekolojik denge açısından ülkemizin doğasına büyük bir zarar veriyor.

Orman Dairesi’nin verilerine göre yangınların sebebine bakıldığında %99,1 gibi yüksek bir oranın ihmal ve dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt gibi insan kaynaklı sebepler olduğunu görülüyor. Orman Dairesi tarafından yapılan hummalı çalışmalar ile her sene ağaçlandırma projeleri devam etse de, yangın kaynaklı kayıpların önüne geçebilmek ve doğayı koruyabilmek için vatandaşların da tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaner Şirketler Grubu olarak doğa için harekete geçtik

Orman Haftası kapsamında Kaner Şirketler Grubu adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 2021 adet fidan bağışı yaptıklarını ifade etti. Ülkemizin doğasına yatırımlarının bu fidan bağışıyla sınırlı kalmayacağını belirten Kaner, doğa için sürdürülebilir yatırımlar yapmanın önemine dikkat çekti: “Kuzey Kıbrıs hepimizin. Ormanlık alanlarımızı artırmak, gelecek nesillere daha yeşil bir Kuzey Kıbrıs bırakacak olmak hepimiz için mutluluk verici. Biz de Kaner Şirketler Grubu olarak bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Kurumsal yatırımların yanında bireysel tedbirlerin de öneminin altını çizen Serhan Kaner, Orman Dairesi’nin uyarılarının önemini hatırlattı.

Hedefimiz ihmali sıfıra indirmek olmalı

“Ülkemizdeki orman yangınlarının ağırlıklı olarak insan kaynaklı sebeplerden ortaya çıktığını görüyoruz. Ormanlarımızda duman görmek istemiyorsak Orman Dairesi tarafından yapılan bilgilendirmeleri ve uyarıları yakından takip etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalardan yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınların hem ülkenin milli serveti olan ormanları, hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanları tehlikeye attığını biliyoruz. Bu bilinçle ihmali sıfıra indirmeli, tedbirleri titizlikle uygulamalıyız.”

Yalnızca dumansız ormanlar değil, dumansız bir ada hayal ediyoruz

Yanma ortadan kalktığında hem sigara kaynaklı ihmaller bakımından, hem de yetişkin sigara tüketicileri için fark yaratmanın mümkün olduğunu ifade eden Kaner, dumansız ada vizyonunun önemine dikkat çekti: “Neredeyse 4 senedir dumansız ada vizyonumuz çerçevesinde yanmayı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yanma ortadan kalktığında yangın riski ile birlikte sigara kaynaklı riskleri de büyük ölçüde bertaraf etmek mümkün. Sigara arkasında yalnızca yangın riskini artıran izmaritleri bırakmıyor, aynı zamanda insan sağlığına yönelik riskleri de beraberinde getiriyor. Kuzey Kıbrıs’ta 100 binin üzerinde yetişkin sigara tüketicisinin hem kendi sağlıkları için hem de çevre ile ilgili riskler bakımından yanmanın olmadığı, dumansız ve daha iyi alternatifler hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere sigaranın zararlarından kaçınmanın en iyi yolu sigarayı bırakmak veya hiç başlamamak. Sigara kaynaklı hastalıkların sebebinin yanma sonucu ortaya çıkan zifir, karbon monoksit gibi zararlı maddeler olduğu sayısız uluslararası sağlık ve bilim kuruluşu tarafından tespit edildi. Biz de Kaner Şirketler Grubu olarak dünyada aralarında ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 60’tan fazla ülkede 13 milyon yetişkin sigara tüketicisinin sigarayı bırakarak geçmiş olduğu ısıtılan tütün ürünlerini, adamızda sigarayı bırakmayan yetişkin sigara tüketicileriyle buluşturuyoruz. Bu sayede bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’ta 23 bin yetişkin sigara tüketicisi sigarayı bırakarak, yanmanın ve dumanın olmadığı daha iyi bir alternatifi seçti.”