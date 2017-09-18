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Kanioğlu: "Eğitim hep geçici pansumanlarla tedavi ediliyor"

Ak Ocaklar bugün başlayan yeni eğitim yılında öğrencilere başarılar diledi...

18 Eylül 2017 Pazartesi 12:40
Kanioğlu: "Eğitim hep geçici pansumanlarla tedavi ediliyor"

Ak Ocaklar bugün başlayan yeni eğitim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Ak Ocaklar Başkanı Levent Kanioğlu yaptığı yazılı açıklamada, yıllardan beri ülkede kanayan yara olan eğitimin hep geçici pansumanlarla tedavi edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Bazı sendikaların ülke eğitimine maddi/manevi destek veren Anavatan Türkiye ile bilinçli ve/veya bilinçsiz olarak sürekli çatışarak, sorunun kaynağı mevcut sistemi ve uygulayıcılarını perdelediklerini savunan Kanioğlu, sendikaların kişisel egolar yerine toplumsal çıkarları ön plana alıp bu doğrultuda eylem ve söylemlere yönelmelerini diledi.

Kanioğlu, aksi halde, velilerin özel okullarda borç harç ile çocuklarına “iyi bir eğitim aldıracağım” diye ezilişlerinin devam edeceğini savundu.

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Son Güncelleme: 18.09.2017 13:02
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