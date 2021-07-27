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Kanlı biten kavga mahkemede son buldu

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27 Temmuz 2021 Salı 13:49
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Kanlı biten kavga mahkemede son buldu

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, meselenin Yaralama ve Ciddi Darp suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 26.07.2021 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı Çamcık Sokak Newcity Apartmani daire 9 adresinde sakin U.J.O’nun, aynı ikametgahta sakin ev arkadaşı Pascal Kounchou Wawoue’yi, Pascal'ın evden ayrılıp yeni bir ev kiralaması gerektiği konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu adı edileni konu ikametgahın banyosu içerisinde her iki eli ile itmek suretiyle darp ederek itme sonucunda adı edilenin banyo aynası üzerinde bulunan camdan mamül bardağa sol baş ve kulak kısmının çarpmasına ve bardağın kırılması sonucunda baş ve kulak bölgesinde 6 cm'lik parçalı kesi oluşmasına sebebiyet verip konu şahsı yaraladığını belirtti.

Polis, Pascal Gasangwa’nın Lefkoşa Hastanesi Acil servisindeki tedavisine müteakip KBB servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak olay yerinde bulunan camdan mamül kırık bardağın emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak bir tanık ifadesi alınarak bir de gönüllü ifade temin edildiğini ve ifadelerin teyit ile tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, şikayetçinin henüz ifade verecek durumda olmadığını belirtti.

Polis, ayrıca hastaneden temin edilmesi gereken doktor raporu ve hastanın yeni bir tetkik veya operasyona ihtiyacı olup olmadığı konusunda gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, aynı zamanda zanlının yasal statüsü ile ilgili olarak da gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini ve zanlının serbest kalması halinde tanıklara müdahale etme durumu olduğunu söyledi.

Polis, meselenin tahkikatın yeni başladığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 27.07.2021 15:52
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