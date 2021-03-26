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Kanlı kavga cezaevinde son buldu

Lefkoşa’da bir pansiyonda medyana gelen yaralama olayıyla ilgili tutuklanan Danilare Ganiyu Wande ile ülkede kaçak yaşayan ve aynı olayda gözaltına alınan Ventekesan Shanmuganathan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

26 Mart 2021 Cuma 16:47
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Kanlı kavga cezaevinde son buldu

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Erdelhun zanlı Danilare Ganiyu Wande’nin 23 Mart 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Surlariçi Girne Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyoniçerisinde yemek pişirme konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde ayni pansiyonda sakin Ventekesan Shanmuganathan’ın (E-27 Hindistan) yüzüne yumruk atarak darp ettikten sonra mutfak odasından almış olduğu ağız uzunluğu 12 cm toplam uzunluğu 22 cm olan ekmek bıçağını Shanmuganathan’ın ensesine 3 kez, sırtının orta kısmına iki kez, sol omuz kısmına bir kez sokup çıkarmak suretiyle yaraladığını söyledi.

Polis, Ventekesan Shanmuganathan’ın ense kısmında 3 cm, sırt kısmında ise 2 cmlik kesi oluştuğunu belirtti.

Polis memuru, Ventekesan Shanmuganathan’ın aynı gün 112 hızır servisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının ayni gün tespit edilerek, tasarrufunda bulunan ekmek bıçağının emare alındığını, yapılan muhaceret kontrolünde 27.4.2020 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, olayda yaralanan Ventekesan Shanmuganathan’ın da 30 Eylül 2020 yılından beridir ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, her iki zanlının da bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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