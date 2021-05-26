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Kanlı kavga mahkemede son buldu

26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:40
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Kanlı kavga mahkemede son buldu

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Coşkun Altındağlı, zanlı C.E'nin 25.05.2021 tarihinde, saat 19.20 raddelerinde, Lefkoşa küçükkaymaklı'da, Vedia Barut sokak üzerinde bulunan Öztek 49 apt. d/10 adresinde bulunan ikametgahın oturma odası içerisinde, Lefkoşa'da sakin tasarrufunda bulundurduğu toplam uzunluğu 28 cm ağız uzunluğu 17 cm olan bıçağı aralarında geçmişte husumet bulunan O.K'nin boynunun sağ yan tarafına bir kez sallamak sureti ile 4 cm'lık yüzeysel kesi oluşmasına ve yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Polis, olay mahallinde kullanılan bıçağın tespit edilerek, emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili O.K'nin, 112 hızır servis ile kaldırılmış olduğu Lefkoşa devlet hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yarım tedavisine müteakip taburcu olduğunu belirtti.

Polis, O.K'nin kavga sırasında cam parçası ile zanlı C.E'Yİ parmağında kesi oluşmasına neden olup yaraladığını anlattı.

Polis, aynı gün zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet veren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.
 

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