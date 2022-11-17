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KANLI PLANIN PERDE GERİSİ ARALANIYOR

Organize ve planlayarak KKTC’yi kana bulayan suikast davasıyla ilgili tahkikat duruşmaları devam ediyor. Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın ölümü ile sonuçlanan suikast davasında son tanık Polis müfettişi Murat Bayram mahkemede dinlenmeye devam etti.

17 Kasım 2022 Perşembe 19:38
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KANLI PLANIN PERDE GERİSİ ARALANIYOR



Girne Kaza Mahkemesinde görüşülmeye devam eden tahkikat duruşmasında Savcı Ali Hidayet’in sorularını yanıtlayan Murat Bayram, katil zanlısı Ömer Tunç’un kan donduran ifadesine yer verdi.

İşte ifadeden öne çıkanlar;

İKİ GÜN ÖNCE DENEME YAPMIŞLAR: “Eldivenlerin benim olduğunu söyledim. Ben arabada bekledim. Dayıyla Veysel gitti. Olaydan sonra dayı benim olduğum yerde silahlarla indi. Benim arabaya bindi. Binerken silahı tutmam için bana verdi. O anda barut bulaşmış olabilir. Sonra köprüde durduk. Dayı silahları aldı, köprünün altına götürdü. Veysel önde gitti. Önceden de oraya gittik. Bir önceki gün deneme olmuştu. Silahlar arabadaydı. Tek araba geçti ama hazırlıksızdık”

KOD ADI “DAYI” … Katil zanlısı Ömer Tunç’un “DAYI” diye hitap ettiği kişi Mustafa Söylemez Türkiye’de İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya devam ediyor.

CEMİL ÖNAL HALA KAÇAK… Öte yandan Murat Bayram mahkemede, Cemil Önal aleyhinde derdest emri temin ettiğini belirtti. Halil Falyalı’nın yakın çalışma arkadaşı olan Cemal Önal ise kanlı suikastin ardından sırra kalem bastı ve hala bulunamadı.

CEZAİ EHLİYETLERİ VAR…Katil zanlıları Musa Çiçek, Veysel Sare ve Ömer Tunç’un Barış Ruh ve Sinir Hastanesinde kontrollerinin yapıldığını kaydeden Murat Bayram, cezai ehliyet raporlarını da mahkemeye sundu.

MUSA ÇİÇEK 26 OCAK’TA ADADA İDİ… Bayram mahkemede, olayda kullanılan Ömer Tunç'un kullanımında bulunup , Musa Çiçek'in satın aldığı cep telefonunun ise  26 Ocak 2022 tarihinde saat 14.28'de satıldığını aktardı. 

Tahkikat duruşması TC'den gelen raporların sunulmasıyla tahkikat memuru murat Bayram'ın tanıklığıyla 23 Kasım 13.30'a ertelendi.

Son Güncelleme: 17.11.2022 20:55
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Halil FalyalıFalyalı SuikastiÖMER TUNÇVEYSEL SAREMustafa SöylemezMUSA ÇİÇEKCemil ÖnalSuikastFalyalı
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