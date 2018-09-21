Kanlıköy Barajı’na İçişleri’nden ‘ölü balık’ incelemesi

Kanlıköy Barajı’ndaki suyun azalmasına bağlı olarak baraj içerisindeki balıkların tükenmemesi ve ekolojik dengenin bozulmaması için Taşken Doğa Parkı yetkililerinin yardım çağrısı sonrası İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, konuya duyarlı davranarak İçişleri Bakanlığı personeline bölgede inceleme yaptırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada hızlı bir şekilde yapılan incelemeler sonrasında, baraj içerisindeki suyun bir noktaya toplanması için ekskavatör ile yapılan çalışma sonucunda balıkların bir bölgeye toplanarak yaşama tutunması sağlandığı kaydedildi. Bakanlık, Taşkent Doğa Parkı yetkilileri ve İçişleri Bakanlığı personelinin koordineli çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı, ekolojik dengenin ve balıkların korunması amacıyla çalışmaların devam edeceğini ve yağmur dönemine kadar su akarları sulama amaçlı olarak kullanılmayarak, baraja akıtılmasının sağlanacağı ifade edildi.,