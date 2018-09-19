Taşkent Doğa Parkı’nın duyarlı vatandaş Ali Ozdinc'ten almış olduğu bilgi ve ihbar üzerine bugün yerinde incelemelerde bulunduğu kanlıköy barajında yaşam son çırpınışlarını yapıyor. Suyun yüzey alanının toplamın %3 seviyesinde olduğu ve su hacminin binde bire düştüğü barajda kalan balıklar ise yaşam mücadelesi veriyor.

Taşkent Doğa Parkı yetkililerince İçişleri Bakanlığı ile Çevre Koruma Dairesi bilgilendirilirken, yapılan görüşmelerden öğrenildiği üzere İçişleri Bakanı Aysegul Baybars halihazırda konuyla bizzat ilgileniyor. İçişleri Bakanlığından görevlilerin de bugün bizzat ziyaret ettiği Kanlıköy barajında Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın verdiği bilgiye göre yarın da Su İşleri Dairesi ile istişare içerisinde çalışmalar devam edecek.

Öte yandan Taşkent Doğa Parkı, yarın sabah 9’da Kanlıköy barajında son çırpınışlarını yapan balıkları kurtarmak ve durumu gözlemleyip analiz etmek için kurtarma ekibiyle birlikte hazır bulunacak.

Sulak Alanlar Sadece Balıklar İçin Değil Tüm Canlılar İçin Önemli

Taşkent Doğa Parkı Direktörü ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Basat ise yapmış olduğu açıklamada; sulak alanlardaki suların tamamen kurumasının sadece balıklar için değil, o bölgede yaşayan ve bu suya muhtaç olan tüm canlılar için çok önemli olduğunu belirtti. Yarın sabah yapılacak olan kurtarma çalışmasına bu konuda destek olabilecek herkesi yardıma çağıran Basat, ekolojik dengeyi korumanın doğal denge ve temiz-sağlıklı bir ülkede yaşam için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

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Haber: İbrahim Emre Sugel / Taşkent Doğa Parkı Basın Sorumlusu