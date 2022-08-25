Kanlıköy'de korkutan yangın!

Bugün saat 14.00 sıralarında Kanlıköy'de, Baraj Yolu üzerinde bulunan Mustafa Solmazer'e ait arazi içerisinde rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım nedeniyle meydana geldi. Yangın sonucu toplam 70 dönüm anız, bir harnup, bir zeytin ve bir okalüptüs ağacı yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gönyeli Belediyesine ait su tankeri ve iş makinesi ile müdahale edildi. Soruşturma devam etmektedir.