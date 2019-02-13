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Kanlıköy'den 8 Bin Balık Kurtarıldı

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:29
Kanlıköy'den 8 Bin Balık Kurtarıldı

Taşkent Doğa Parkı’nın 4 ay evvel kuruyan Kanlıköy barajından kurtardığı yaklaşık 8 bin balık doğaya geri döndürüldü. 

Yoğun yağışlarla doluluk oranı yükselen Kanlıköy barajına Doğa Parkı tarafından geri bırakılan balıklar, 4 aydır Doğa Parkı’nın filtrasyon sistemi olan tatlı su alanında optimum çevresel koşullar sağlanarak barındırılıyordu. 

Taşkent Doğa Parkı bünyesindeki Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, yaşam alanlarına geri döndürülen balıkların üreme dönemlerini doğal ortamlarında geçirecek olmasının önemine dikkat çekildi. 

Açıklamada, barajda yeniden canlanan yaban hayatın sadece balıklar açısından değil, diğer yaban hayvanları, göçmen ve balıkçıl kuşlarla birlikte bu sulak alanların etrafında oluşan ekolojik yaşam için de ayrıca önem arz ettiği belirtildi.

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Söz konusu balıkların sineklerin lavralarıyla da beslendiği ve böylelikle sinek popülasyonuna karşı biyolojik bir çözüm oldukları da ifade edilen açıklamada, “Ayrıca 4 ay önce baraj suyunun tarım için sulama alanında kullanılmak üzere kontrolsüz bir şekilde çekilmesiyle oluşan senaryonun yeniden yaşanmamasının ekosistemimiz için oldukça önemli. Bu bağlamda barajın doluluk oranının süreklilik arz ederek korunması gerekiyor” denildi.

BASAT: “BU KEZ BİRAZ GEÇ KALINMASINA RAĞMEN SEYİRCİ KALINMADI”

Balıkların kurtarılma süreciyle ilgili açıklamada bulunan Taşkent Doğa Parkı Direktörü ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Basat, daha önce bir çok kez barajların kurumasına seyirci kalındığını ancak bu kez biraz geç kalınmasına rağmen müdahale edildiğini kaydetti.

Basat şunları dile getirdi: “Bu kapsamda ‘Turizm ve Çevre Bakanlığı-Çevre Koruma Dairesi, İçişleri Bakanlığı-Merkez Kaymakamlığı, Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı-Hayvancılık Dairesi/Orman Dairesi/Su İşleri Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı-Karayolları, Gönyeli Belediyesi, Avcılık Federasyonu’ yani ilgili tüm kurumlar ve gönüllü çevreciler de seferber oldu. Nitekim özverili çalışma sonucunda da yaklaşık 8 bin balık kurtarıldı. Şimdi ise doğa ile yeniden buluştular.” 

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Son Güncelleme: 13.02.2019 18:47
Anahtar Kelimeler:
KanlıköyHaberKKTC
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