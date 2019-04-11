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Kanlıköy’de koca şiddeti!

11 Nisan 2019 Perşembe 15:16
Kanlıköy’de koca şiddeti!
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(Kamalı Haber) - Kanlıköy’de sakin Selim Akın, eşini ciddi şekilde dövüp, öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, zanlı Selim Akın’ın 30 Mart’ta “Şiddet Tehdidi” ve 07.04.2019 tarihinde “Ciddi darp” suçuna methaldar olduğunu belirtti. Plevne, zanlı Selim Akın’ın 30 Mart 2019 tarihinde saat 07:00 raddelerinde Kanlıköy'de, İsmail Kanlı Sokak no:8/A adresinde bulunan ikamatgahlarının salon kısmı içerisinde, 6 aylık ve 4 yaşında olan kız çocuklarına hitaben "sizi annenizden kurtaracağım" deyip akabinde mutfaktan toplam uzunluğu 31 santim ağız uzunluğu 19.5 cm olan siyah saplı bıçağı alarak eşi D.A.'nın sırtına doğru bıçağı yaklaştırıp "seni öldürürüm, güvendiklerini de öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. Plevne, zanlı Selim Akın’ın yine 07.04.2019 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Kanlıköy'de, bulunan ikametgahlarının salon odası içerisinde eşine kendisi ile Önder alışveriş merkezine gitmek istediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu eşinin sol ayak kaval kemiğine sağ ayağı ile defalarca vurup daha sonra ellerini yumruk yaparak sırtına defalarca vurup ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Plevne, olayın polisin bilgisine 10.04.2019 tarihinde geldiğini ve zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını anlattı. Plevne, aynı gün konu bıçağın emare olarak zapt edildiğini belirterek, komşuların şiddet anlarını duyduklarına dair ifadelerinin alındığını söyledi. Plevne, zanlının yolda mahkemeye gelirken, serbest kalması halinde çocuklarını kaçıracağı ve önüne çıkanı döveceğine dair beyanda bulunduğunu ileri sürdü. Zanlının çalışma izinli olduğunu belirten Plevne, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, iddiaları reddetti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının benzeri suçları işleme eğiliminde olduğunu belirtip, iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.


 

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Anahtar Kelimeler:
Selim AkınKanlıköy
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