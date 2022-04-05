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Kanser Haftası dolayısıyla sempozyum düzenleniyor

Sağlık Bakanlığı, DAÜ Tıp Fakültesi işbirliğinde yarın saat 18.30'da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda Kanser Haftası dolayısıyla sempozyum düzenliyor.

05 Nisan 2022 Salı 19:20
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Kanser Haftası dolayısıyla sempozyum düzenleniyor
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yapacağı, konuyla ilgili alanında uzman konuşmacıların yer alacağı sempozyuma tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Sempozyumun program akışı şöyle:

17.30 - Kokteyl

18.30 - Açılış Konuşmaları  (Dr. Ali Pilli - Sağlık Bakanı)

19.00 - Kanserde Farkındalık (Prof. Dr. Nahide Gökçora- DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı)

19.10 - Kanserde Medikal Yaklaşım (Dr. Polat Olgun - Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi)

19.20 - Kanserde Cerrahi Yaklaşım (Prof. Dr. Şükrü Aktan - Kolan Hastanesi)

19.30 - Kendi Kendine Meme Muayenesi (Yrd. Doç. Dr. Bülten Sezgin- DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi)

19.40 - Kanser Hastalarına İyilik Hali (Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı)

19.50 - Kanserden Korunmada Beslenme (Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi)

20.00 - Soru - Cevap

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