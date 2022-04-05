Kanser Haftası dolayısıyla sempozyum düzenleniyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yapacağı, konuyla ilgili alanında uzman konuşmacıların yer alacağı sempozyuma tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Sempozyumun program akışı şöyle:

17.30 - Kokteyl

18.30 - Açılış Konuşmaları (Dr. Ali Pilli - Sağlık Bakanı)

19.00 - Kanserde Farkındalık (Prof. Dr. Nahide Gökçora- DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı)

19.10 - Kanserde Medikal Yaklaşım (Dr. Polat Olgun - Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi)

19.20 - Kanserde Cerrahi Yaklaşım (Prof. Dr. Şükrü Aktan - Kolan Hastanesi)

19.30 - Kendi Kendine Meme Muayenesi (Yrd. Doç. Dr. Bülten Sezgin- DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi)

19.40 - Kanser Hastalarına İyilik Hali (Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı)

19.50 - Kanserden Korunmada Beslenme (Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi)

20.00 - Soru - Cevap