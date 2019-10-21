Kanser hastaları ciddi ilaç sıkıntısı yaşıyor

Son dönemlerde kanser hastaları ciddi bir ilaç sıkıntısı yaşıyor. Özellikle akciğer kanseri olan hastaların kullanması gereken bazı kemoterapi ilaçları devlet tarafından bir türlü temin edilmiyor.

Hastaların hayata tutunabilmesi için hayati öneme sahip olan ve belirli kanser türlerine ciddi şekilde yararı olan ilaçlar devlet tarafından satın alınmıyor.

Keytruda isimli ilacın yaklaşık 2 aydır sürekli bir şekilde devlet tarafından alımının ertelendiği ifade edilirken kanser hastaları ise bu durumdan mağdur oluyor.

Maddi olarak çok pahalı olan ve bir çok hastanın ilacı Türkiye’den almasının imkansız olduğu ilaç ile ilgili hasta yakınlarına sürekli şekilde “ihale çıkıldı, alınacak” dendiği ancak 2 aydır bu ilacın alınamadığı ifade edildi.

Hasta yakınları bu ilacın alınması noktasında bir ok kez girişim yaptığı ancak devletin bir türlü alıma yanaşmadığı ifade edilirken maddi durumu elveren hastaların Türkiye’den ilacı temin ettiği kaydedildi.

Hasta yakınları artık maddi olarak da güçleri kalmadığını kaydederek Keytruda isimli ilacın bir an önce Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmesi çağrısında bulundu.