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Kanser hastaları için oynayacaklar

Sinetiyatro Çocuk Oyunu ‘Masal İçinde’ 4 Ocak’ta Lefkoşa’da

02 Ocak 2020 Perşembe 20:23
Kanser hastaları için oynayacaklar

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) için gelecek olan ‘Sinetiyatro’ çocuk oyunu Türkiye ve Kıbrıs'ta ilk kez 4 Ocak Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.

Ajans Cyprus Media& Production’dan verilen bilgiye göre, Masal İçinde-Sinetiyatro çocuk oyunu, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de 10.30-12.30 ve 14.30 saatlerinde olmak üzere üç seans sahne alacak.

Biletler, KHYD, Deniz plaza ve oyun gişesinden temin edilebilecek.

“Pamuk prenses ve yedi cüceler” masalını yeniden yorumlayarak sosyal içerikli mesajlarla çocukların eğlenceli vakit geçirirken öğrenmelerini amaçlayan oyunun, Ajans Cyprus Media& Production katkılarıyla ilk kez KKTC'ye geleceği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına oynanacağı kaydedildi.

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