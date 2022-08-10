Kanser hastaları için özelden ücretsiz görüntüleme randevusu alınıyor

Kocaismail, yazılı açıklamasında, bir buçuk ayda kendilerine bu konuda başvuran hastalara özeldeki görüntüleme merkezlerinden, özellikle onkoloji uzmanlarının bulunduğu Yakın Doğu Üniversite (YDÜ) Hastanesi’nden ücretsiz randevu aldıklarını belirtti.

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki cihazlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle hiçbir hastalarımızın hayatını risk etmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Kocaismail, “Geç verilen randevular için endişelenmeyin, çaresiz hissetmeyin… bize ulaşın… Hastaların sağlığı ve huzuru için başvuran her hastaya bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kocaismail, özelden alınan bu hizmet nedeniyle derneğin 57 Bin TL ek gideri olduğunu da ifade ederek, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips’e destek veren, giysi bağışıyla ilaç ve tetkiklerin maliyetinin karşılanmasına katkı sağlayan bağışçılara teşekkür etti.