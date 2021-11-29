Kanser hastalarına “döviz” darbesi!

Sigortalı hastalar, yurtdışından dövizle alınan ve TL karşılığı oldukça pahalı fiyatlarla ülkemize getirilen ilaçların yüzde 20’sini öderken, herhangi bir yatırımı olmayan hastalar tamamını ödemek zorunda.

Ülkeye dövizle getirilen ve kanser tedavisinde kullanılan bu ilaçlar günümüzde 8 bin TL’den başlayarak 75 bin TL’ye kadar varıyor.

Dövizde yaşanan artış, normal şartlarda dahi pahalı olan bu ilaçların daha da pahalıya satılmasına neden oluyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, pandemi süreciyle birlikte dövizin artmasının, kanser hastalarını olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle kullandıkları ilaçların yurtdışından ve döviz üzerinden getirilmesi nedeniyle almakta zorluk yaşadıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve Onkoloji Servisi Doktoru Özlem Gürkut, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların 30 – 40 bin Euro civarlarına çıkabildiğine dikkat çekti.

Gürkut, sosyal sigortası bulunan hastaların bu ilaçların yüzde 20’sini, sosyal sigortası olmayanların ise hepsini ödemek zorunda olduğunu, döviz artışıyla birlikte bu ilaçları almanın daha da zorlaştığını ifade etti.

Gürkut, yurtdışından gelen ilaçların döviz kurunun sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kocaismail: Dövizin yükselmesi ilaç fiyatlarını yükseltti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, pandemi sürecinin yarattığı ekonomik kriz ve dövizin yükselmesinin kanser hastalarını olumsuz etkilediğini ve etkilemeye de devam ettiğini belirterek, özellikle ilaç konusunda sorun yaşandığını kaydetti. Kocaismail, kanser hastalarının kullandığı ilaçların yurtdışından (Türkiye dışındaki ülkeler) geldiğini dile getirerek, dövizin yükselmesi nedeniyle ilaç fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını ifade etti. Kemoterapi tedavisinde kullanılan ve akıllı ilaçların 8 bin TL’den başlayarak 75 bin TL’ye kadar çıktığına işaret eden Kocaismail, KKTC vatandaşlarının bu ilaçları ücretsiz alabildiğini ancak uzun yıllardır burada yaşayan ama vatandaş olmayan kişilerin sigortalarının bu ilaçların sadece yüzde 80’ini karşıladığını açıkladı.

Kocaismail, hastaların ilaçların yüzde 20’lik kısmının ödenmesinde zorluk yaşandığını söyleyerek, bu ilaçların 21 günde bir alınması gerektiğini anlattı. Derneğin bu konuda destekte bulunmasına rağmen hastaların sıkıntı yaşadıklarını belirten Kocaismail, dövizde yaşanan artışın bu sıkıntıları daha da artırdığını bildirdi.

Kocaismail, ilaç temini konusunda şu an bir sıkıntı yaşanmadığını ancak ileriki günlerde döviz artışı nedeniyle bu sıkıntıyı yaşayabileceklerini hissettiklerini, bu nedenle yetkili kişilerle görüşmeler başlatacaklarını kaydetti.

Gürkut: 30 – 40 bin Euro tutarında ilaçlar var

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve Onkoloji Servisi Doktoru Özlem Gürkut, kanser hastalarının kullandığı birçok ilacın yurt dışından döviz üzerinden geldiğini belirterek, KKTC vatandaşlarının bu ilaçlara ücretsiz bir şekilde ulaşabildiğini, sigortalı kişilerin ise ilaç fiyatlarının yüzde 20’sini ödemek durumunda kaldığını kaydetti.

Gürkut, kanser tedavisinde kullanılan her ilacın kişinin durumuna göre farklılık arz ettiğini dile getirerek, kadınlarda görülen meme kanserinin tedavisinde aylık olarak ve hap şeklinde kullanılan ilaçların 15 bin Euro civarlarında olduğunu ifade etti.

Bu ilaçların tedaviye cevap verildiği durumlarda bir defalığına değil aylarca kullanılması gerektiğine işaret eden Gürkut, sigortalı kişilerin yüzde 20’lik kısmını ödemekte sorun yaşadığını, hiçbir sosyal yatırımı olmayan kişilerin durumunun ise daha da kötü olduğunu vurguladı.

Gürkut, tedavi sırasında kullanılan 30 bin- 40 bin Euro tutarındaki ilaçların da bulunduğunu hatırlatarak, bu fiyatların ciddi boyutlarda olduğunu anlattı.

Dövizin artmasıyla bu ilaçların daha da pahalıya satılabileceğini belirten Gürkut, güncel döviz kurunun ilaçlara yansıyacağını bildirdi. Gürkut, bazı ülkelerde ilaç sınırlandırmasının olduğunu ve hastalara her ilacın yazılamadığını belirterek, ülkemizde böyle bir sınırlandırmanın olmamasının bir avantaj olduğunu ve hastalara istenilen ilacın yazılabildiğini kaydetti. Gürkut, bu sorunun önüne geçilebilmesi için hükümetin yurtdışından gelen ilaçlarda döviz kurunu sabitlemesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi