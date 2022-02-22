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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Alsancak Lapta Bölgesinde Dükkan Açtı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Alsancak Lapta bölgesinde ikinci el satış dükkanını hizmete sundu.

22 Şubat 2022 Salı 13:10
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Alsancak Lapta Bölgesinde Dükkan Açtı
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Dernek Başkanı Raziye Kocaismail’in verdiği bilgiye göre, dükkan, “294 Karaoğlanoğlu Caddesi, Topal Plaza Dükkan no:3” adresinde hizmet verecek.

Alsancak’ta “TULİPS” tabellası ile açılan dükkan, İngiliz gönüllüler tarafından çalıştırılıyor. Dükkanda, ikinci el marka ürünlerin yanında etiketli ürünler de satışa sunuldu.

Salı – Cuma günleri arası 10.00 – 16.00, Cumartesi günleri ise 10.00 - 13.00 saatleri arasında açık olacak dükkanda sadece giysi değil, elektrikli eşyadan, cam eşyasına, hediyeliklere kadar ürünler de satılıyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, elde edilen gelirle kanser hastalarının elzem ihtiyaçları; peruk, protez meme, özel sutyen, kol korsesi gibi eşyalar yanında tedavi masrafları, benzin giderleri, yol harcırahları gibi pek çok ihtiyaçlarının giderilmesine destek veriyor.   

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, bağışlarda bulunan yardımseverlere ve müşterilere kanser hastaları adına teşekkür etti, hastalara ulaştırdıkları yardımların devam edebilmesi için herkesi “TULİPS” dükkanından alış veriş yapmaya çağırdı.

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