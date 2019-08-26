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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden bir heyet, Pilli’yi ziyaret etti

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:18
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden bir heyet, Pilli’yi ziyaret etti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden (KHYD) bir heyet, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Raziya Kocaismail, yeni görevinde Bakan Pilli’ye başarılar dileyerek, 1993 yılında kurulan derneğin icraatlarının bilindiğini, bunun yanında kanser hastalarının tedavilerinde devlet bütçesine derneğin kendi bütçesine göre büyük bir katkı yapmakta olduklarını vurguladı. 
Bu bağlamda devlet -dernek işbirliğinin her zaman hasta adına yararlı olduğunu belirten Kocaismail, bu dönemde de işbirliğine devam edilmesi arzusunda olduklarını söyledi. 
Bakan Pilli’nin 1995 yılından beri derneği destekleyen bir doktor, vekil ve daha sonra bakan olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunun altını çizen Kocaismail, kanser hastalarının hangi merkezde tedavi ediliyorsa oradaki işlevliğinin de kolaylaştırılması talepleri olduklarını belirtti. 
PİLLİ
Sağlık Bakanı Ali Pilli, kanser hastalarının hassas bir tedavi süreci yaşadığını, bu hastaların tedavi edilirken morallerinin de bir o kadar önemli olduğunu, Onkoloji Merkezinde sağlık personelinin gerek tedavi süreci gerekse hastaların psikolojisi konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini ve özveri ile hizmet verdiklerini kaydetti.
KHYD’nin ülkemizde yıllardır emek veren örnek bir dernek olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, sağlıkta özel ve devleti hiçbir şekilde ayırt etmediklerini, sağlıkta bir bütün olmanın elzem olduğunu ifade etti.
Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Pilli, dernekle her konuda gerekli tüm işbirliğini yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi. 

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Son Güncelleme: 26.08.2019 12:22
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberYardımPilliKanser
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vatandaş 2019-08-26 14:03:06

belli her halinizden devlet hastanesinde çalışan özel sektör çalışanlarınıza yaptıklarınızdan belli gününde maaş bile ödemezsiniz..

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