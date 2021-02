KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NDEN “YARDIM ÇIĞLIĞI”

Koronavirüs salgını, sadece ekonomiyi, özel sektörü, eğitimi ve kamu hizmetlerini olumsuz etkilemedi, aynı zamanda yardımlarla ayakta kalmaya çalışan yardım örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını da olumsuz etkiledi.

Salgından olumsuz etkilenenlerden bir de Kanser Hastalarına Yardım Derneği. Dernek, yaptığı son paylaşımda gelirlerinin azaldığını, artık hizmet veremez noktaya geldiğini ve kapanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Açıkamada, “Etkinlikler yapılamıyor, bağışlar yüzde doksan azaldı. Hastanede imdadınıza koşan onkoloji personeli, evlere hizmet taşıyan doktor, hemşire, bakıcı, ve Güney’e hasta götüren ekibin maaşlarını ödeyebilmek imkansızlaştı” denildi. Bu hizmetlerin devamı için Telsim hatlarından tek seferde 4171'e boş sms atarak 26TL veya 4271'ye ABONE UMUT 20 yazıp derneğe her ay 20 TL bağışta bulunulabileceği hatırlatıldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kurucusu ve halen Başkanı Raziye Kocaismail, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada derneğin bu günlere nasıl geldiğini, ne gibi hizmetlerde bulunduğunu anlattı. Koronavirüs salgının derneği çok olumsuz etkilediğini vurgulayan Raziye Kocaismail, derneğin varlığını sürdürebilmesi için yardım çağrısını da tekrarladı.

“KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ İHTİYAÇTAN DOĞDU”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen Raziye Kocaismail, 1991 yılında ülkede tedavi olanakları olmadığı dönemde, ailesinin desteği ve kendi olanaklarıyla Londra’ya kanser tedavisine gittiğini kaydetti.

“1991 yılı ve öncesi kanser hastalarının tedavi olamayacağına inanıldığı, kanser eşittir ölüm denildiği yıllardı. Bu nedenle hastanın moralinin bozulmaması adına aile teşhisi hastadan gizlediğinden hastalığını bilmeden vefat eden birçok hasta biliyorum” diyen Kocaismail, o yıllarda erken teşhis edecek görüntüleme cihazları yada uzmanların ülkede olmaması nedeniyle her kanser teşhisinin son evrede ortaya çıktığına ve genellikle hastaya ancak birkaç aylık bir yaşam şansı tanındığına dikkat çekti.

“LONDRA’DA 1991’DE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN, DERNEĞİ KURMAYA KARAR VERDİM”

Raziye Kocaismail Kanser Hastalarına Yardım Derneğini yıllar önce kurmaya nasıl karra verdiğini şu sözlerle aktardı:

“Büyük bir talihsizlik ama ben de 1968 yılında 42 yaşında olan babamı kanserden kaybederken hatırlıyorum. Aslında bunun kötü bir kader olduğunu ve yapacak hiçbir şey olmadığını düşünmüştüm. Yıllar sonra ben de babam gibi Londra’ya tedaviye giderken doktorların tanıdığı yaşam şansım babama tanınan 3 ay kadardı, ki babamı biz üçüncü ayın sonunda Londra’da tedavi gördüğü merkezde kaybetmiş ve geride genç bir anne ile üç kardeş kalmıştık. Raziye kocaismail olarak aldığım teşhis sonucunda ben de üç aylık bir şans ile Londra’da tedavide olduğum sürede hep Kıbrıs’ta bıraktığım çocuklarımı düşündüm ve onları bir daha görme şansı bulamayacağım korkusunu travma gibi yaşadım. Ve ülkeme sağ salim dönersem bir birlik kurarak kanser hastalarının yurtdışında sevdiklerinden uzakta, ölüm korkusu ve özlemi yaşayarak değil, kendi ülkelerinde evlatlarının analarının gözüne bakarak elini tutarak tedavi görecekleri merkezlerin kurulması için çaba harcayacağıma and içtim”

“İLK BAŞLARDA BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞADIK”

Tedavisi bitmemiş bir hasta olarak ülkeye döner dönmez dernek çalışmalarını başlattığını belirten Raziye Kocaismail, ilk başlarda tabu gibi kanserin konuşulmadığı, adından bile korkulduğu ‘O hastalık’, ‘Amansız hastalık’ diye anıldığı dönemde pek kimsenin böyle bir dernekte yer almak istemediğini anımsattı.

“Ailemden bir çok insanın adını yazarak dernek müracaatını yaptım ve Dernek kuruldu” diyen Raziye Kocaismail, derneğin kurulmasıyla kanser hastalığını saklamayan 7-8 arkadaşla gerçek yönetim kurulunu oluşturduklarını ve ilk iş olarak Onkolojinin iyileştirilmesi, adaya tıbbi onkoloğun getirtilmesi için uzun ve çetin bir mücadeleye başladıklarını vurguladı.

Raziye Kocaismail, ilk günlerde yaşadıkları zorlukları şöyle aktardı:

“Bazı doktorlar dahi yaşamayacak olan kanser hastaları için onkoloji merkezi yapmanın gereksiz olduğunu yüzümüze söylüyorlar, böylelikle yatırımcıların böyle bir servis kurmasına yardım etmeleri engelleniyordu. Dernek kendine vatandaşlardan gelen bağışlarla ilk defa 1998 yılında Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası üstünde o günün parası ile 20 Bin TL’ye 9 yataklı minik bir onkoloji kurdu. Türkiye’den haftada bir Onkolog getirtmeye ve yine dernek bütçesinden ülkede ilk kez ada genelinde taramalar yapmak, erken teşhisi teşvik etmek için 20 bin TL bir bütçeyle yola çıktık. Birkaç yıl içerisinde küçük onkoloji yetersiz kalınca Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Dr. Nalbantoğlu Hastanesi eski polikliniğinde tadilat ve ilaveler yaparak o gün 200 bin Sterlin, bugün 1 milyon 600 bin TL ile 28 yataklı modern onkoloji biriminin, Türkiye’den tam zamanlı onkolog da istihdam ederek açılışını yaptık. Dernek onkolog dışında 20 hemşire ve psikolog istihdamıyla da sevgi ve ilgiyle hastaların yanında oldu”

YAPILAN ETKİNLİKLER VE HİZMETLER…

Güney Kıbrıs’a kapılar açıldığı zaman Güney’e giden hastaların refakatçilik ve tercümanlığının yanında ulaşım aracı olarak da dernek minibüsünün randevulara göre hastaları götürüp getirdiğini, bu hizmetin hala devam ettiğini söyleyen Kocaismail, derneğin ayrıca ‘Hospiece’ (ölümcül hastalar için bakımevi) açarak hastaların bu merkezde 7 yıl boyunca ekipleriyle bakımını üstlendiğini, ancak bina kiralarını karşılayamadıkları noktada bu hizmetlerini hasta evlerine 14 personel ile taşımaya başladıklarını belirtti.

Kocaismail, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi açıldıktan sonra hastaların bu özel hastaneden yararlanabilmesi için de Hükümetle YDÜ arasında aracı görevi üstlendiklerini de kaydetti. Raziye Kocaismail, bu esnada Derneğin ülkeye istihdam ettiği onkoloğun ayrılmasıyla YDÜ onkoloğunun tüm hastaları görmesi için YDÜ Yetkilileriyle yine Hükümet arasında yapılan işbirliği yapıldığını ve YDÜ onkoloğunun Devlet Hastanesinde de göreve başladığını bildirdi.

Raziye Kocaismail şöyle devam etti:

“Bu esnada dernek ülkemizde artan kanser vakalarının nedenlerinin araştırılması için verilerin toplanması ve istatistiklerin çıkarılması amacıyla ‘Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın geçmesi için yıllarca Gönyeli çemberinden Atatürk spor salonuna kadar binlerce katılımcıyla yürüyüşler düzenledi. Komitelere giden yasa taslağı sık sık değişen hükümetler neticesinde kadük oluyor, çalışmalar yeni hükümetle yeniden başlıyordu. Dernek daha sonraları bu yürüyüşleri yine yıllarca hasta ve gönüllülerle Meclise taşıdı ve nihayet kanser bildirim zorunluluğu yasası geçti. Bu yasayla, hangi bölgelerde hangi tür kanser vakalarının yoğunlaştığını ve yoğunluk görülen bölgelerde araştırmaların yapılması için bilimsel bir epidemiyolojik haritanın ortaya çıkmasını hedefledik ancak pandemi nedeniyle şu anda bu yasa da çalışmıyor”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin halen Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yıllardır çalışan 8 personel, fizik tedavi uzmanı, psikiyatr, psikolog gibi uzmanların maaşlarını ödemediğini ifade eden Kocaismail, tedaviler dışında Evde Bakım Hizmet Ekibi hemşirelerinin hasta evlerine giderek hastaya evde yapılabilecek tedavileri uyguladığını ya da hastayı hastaneye götürüp yeniden evine bıraktığını kaydetti. Kocaismail, dernek bakıcılarının, hastanede veya evinde yatan hastalara günlerce bakıcılık yapan ailenin dinlenmesine olanak sağlamadıklarına da dikkat çekti.

Bu ülke adına yaptıkları en büyük çalışmalardan birinin ada çapındaki bütün okullar, köy kadın kursları, iş yerleri, kulüpler ve evlerde, Derneğin Bilimsel Danışmanı Mine Çağlar ile kanser bilinçlendirme seminerleri yapmak olduğunu söyleyen Kocaismail, toplumda yerleşen kanser konusundaki bilinçte yıllardır süren bu bilinçlendirme seminerlerinin etkisi olduğunu vuguladı.

Kocaismail, yıllardır ülkeye gönüllü gelerek binlerce kadına meme kanserinden nasıl korunacağını öğreten Prof. Dr. Varol Çelik’in de, her yıl 1-7 Nisan kanser haftasında dernek adına bilinçlendirme seminerlerine katıldığını hatırlattı.

KANSER HASTALARININ İMDADINA KOŞAN DERNEK… HER TÜRLÜ İHTİYAÇ KARŞILANIYOR…

Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, ilaç tetkik paraları yanında hasta karyolası, tekerlekli sandalye, tıbbi gereç, havalı yatak, oksijen sistemi, hasta bezleri, kolostomi torbaları, konuşma cihazları, silikon meme, peruk, kol korseleri ve hastadan gelecek her talebi ücretsiz hizmet olarak hastalarına sağladığını da vurguladı.

Raziye Kocaismail, “Çocukluk çağı kanserleriyle lösemili çocuklarımıza Derneğin Umut Eğitim ve Kültür Evi binasında okul takviye dersleri, psikiyatri desteği, müzik ve her türlü kültürel faaliyetler sunulmaktadır. Hiçbir Devlet katkısı almadan atılan kocaman adımlar, canla başla çalışan Yönetim Kurulu ve Derneğin çok güzel ekipleriyle derneğe maddi manevi gönül veren bağışçılar gönüllüler sayesinde başarıldı” dedi.

ÜLKEDE HER YIL 700 YENİ KANSER VAKASI VAR… DERNEK ONBİNLERCE HASTAYA EL UZATTI..

“Hemen hemen herkesin tanıdığı bir hastanın ve yılda 700 yeni kanser vakasının olduğu ülkemizde Dernek Kocaman bir aileye dönüştü.” diyen Raziye Kocaismail, şu anda 14 bin civarında kanser hastası üyesi olan derneğin bu güne kadar on binlerce hastaya el uzattığını ve maddi-manevi hastanın yanında olduğunu vurguladı.

Kocaismail, “Kanser hastalarının hemen hemen en çok ortak talebinin, aldıkları kanser tedavilerinin durmaması için Devletin ilaçlarını gününde getirmesi ve bizim bunun takipçisi olmamızı istemeleridir. İkinci sırada ise tıbbi malzemelerle maddi yardımdır” ifadelerini kullandı.

“KOCAMAN BİR AİLEYİZ… ÇOK FAALİYETLERİMİZ OLDU”

Raziye Kocaismail sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kanser Hastalarına Yardım Derneği, böyle bir kalabalık ailede yazar, ressam, müzisyen, tiyatrocu, her tür sanat dallarından üyelere sahip olduğundan elini uzattığı her hasta kendi çevresini ayaklandırarak sergiler açmış, konserler düzenlemiş, balolar organize etmiş, tiyatrolar sahnelemiştir. Girne, Lefkoşa Akdoğan, Alsancak ve Lambusa markette bulunan ikinci el eşya satış noktalarıyla vatandaştan gelen ikinci el giysi ve ev eşyalarının satışını alım gücü dar olan vatandaşlara çok cüzi fiyatlarda satmakta ve burdan elde edilen gelirle hasta ilaçlarını karşılamaktadır. Bunun dışında Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Meme Kanseri Farkındalık Ayında büyük tarama kampanyalarıyla kadınlarımızda meme kanserinde erken teşhis bilincini yerleştirirken, Pembe Ay diye bilinen bu ayda on binlerce pembe T-shirt satarak hem farkındalık hem de bir sonraki yılda meme kanseri olan kadınlara verilecek malzemeler için gelir sağlıyor

VE PANDEMİ DÖNEMİ… “BIRAKIN HASTAYA YARDIM ETMEYİ, KİRAYI BİLE ÖDEYEMEZ NOKTAYA GELDİK”

Pandemi döneminin başladığı geçen yılın Mart ayında ilk başta çok kötü etkilenmediklerini söyleyen Raziye Kocaismail, “hem Derneğin az bir birikmişi hem de bağışçıların şimdiki kadar etkilenmemiş olması bizi ayakta tutmayı başardı. Dernek içinde de hasta yardımlarını kategorilere koyarak daha dikkatli harcamalarla olmazsa olmaz hizmetlerimizi sürdürmeyi planladık.” Dedi.

Süre uzadıkça herkesin daha da olumsuz etkilendiğini ve bağışlar azaldığını kaydeden Kocaismail, “dükkanlarımız pandemiden dolayı sağlık açısından uzun süre kapalı kaldı ve elde edilen gelir değil hastaya yardımı, kira bedelini dahi karşılayamaz oldu” şeklinde konuştu.

Kanser Hastalarının da pandemi döneminde çok olumsuz etkilendiğini kaydeden Kocaismail, tedavileri için hastanelere gitmek zorunda olan hastaların hep endişe ve korku içinde olduklarının altını çizdi. Kocaismail, uçuşların düzenli olmaması nedeniyle ilaçların gelemediğini, hastaların aldıkları tedavilerin olumsuz etkilendiğini, ilaçlarını alamadıkları zamanların çok olduğunu, tedavisi bitmiş kanser hastalarınınsa kontrol tarihlerinde hastanelere girmekten tedirgin olarak tetkiklerini yaptırmayı geciktirdiklerini belirtti.

“KATKI GELMEZSE HİZMET VEREMEZ NOKTAYA GELİRİZ”

“Gerekli gelirin toplanmasını diliyoruz. Çünkü hastalarımız Derneğine güveniyor ve Dernekten her görüşü alabiliyor” diyen Raziye Kocaismail, “Katkı gelmezse pandemi nedeniyle bizler evimizde kapalı olduğumuz süre içinde onkolojide ve hastanede görev yapan, sevdiklerimize hizmet sunan o çalışanların maaşlarını ödeyemememize neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

Raziye Kocaismail, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu ekibin bozulması bu ekibin başka yerlerde iş aramaya başlaması aslında yıllardır kanser hastaları lehine kurulan düzenin bozulmasına vesile olacak ve bundan olumsuz etkilenecek olan yine hastalarımız olacaktır. Bu Dernek ülkemizde sağlıklı bir gelecek için araştırma ve istatistik çabalarında baskı unsuru yaratacak tek ses olarak Neden Kanser Oluyoruz’un nedenlerini ortaya koyacak olan Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın Hepimiz adına takipçisidir. Bu Dernek sizinle birlikte kanser konusunda gelişmeleri yoktan var etti. Bize güvendiğinizi biliyoruz. İlgi ve sevginizi Derneğin kapanmaması için bekliyoruz”…