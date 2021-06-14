Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Avustralya’dan Bağış

Kocaismail yazılı açıklamasında, Avustralya’nın Melbourne şehrinde faaliyet gösteren Kıbrıs Türk İslam Derneği’ne ve tüm destek verenlere teşekkür etti.

Kocaismail, ayrıca Avustralya Melbourne’da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Cemiyeti Başkanı Candan Ahmet ile komitedeki tüm üyelerine çevrelerinden topladıkları fitre ve zekat paralarını Kıbrıs’taki kanser hastalarının tedavilerinde kullanılması için Kıbrıs Türk İslam Derneği’ne ulaştırdıkları için teşekkür etti.

Avustralya’dan derneğe yapılan katkıların sevginin önemini gösterdiğini ifade eden Kocaismail, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan yardımla 121 hastanın ilaçlarının karşılandığını kaydetti.