Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114930
ALTIN
169.724
DOLAR
3.9582
STERLİN
5.5661
EURO
4.8821
Sigara kullananlar bu habere dikkat!
Sigara kullananlar dikkat!
Bu haber ebeveynleri şaşkına çevirecek!
Sıra dışı araştırma: Nene ve...
Dizi izlemek için personel arıyorlar!
Tek işleri dizi izlemek!
Boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz çevresinde et beni varsa...
Boyun, koltuk altı,ve göz çevresinde...
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!

Kanser sıklığı artarken net istatistik yok!

Kanser Haftası nedeni ile açıklama yapan Tıp-İş, sigara ve obeziteye karşı seferberlik ilan etmek gerektiğini vurguladı, “Onkoloji hastanesi, hekim, personel, teçhizat ve ilaç eksikleri giderilip çağın gereklerine uygun hale getirilmeli” dedi...

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:45
Kanser sıklığı artarken net istatistik yok!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kanserle mücadelede obezite ve sigaraya karşı mücadelede birleşmek ve ülke genelinde seferberlik ilan etmek gerektiğini vurguladı.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kanserden ölümlerin, dünyada ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer aldığını ve 2015 verilerine göre 8.8 milyon insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

“NET İSTATİSTİK YOK”

Ülkede kanser sıklığının giderek arttığını, kanser görülme sıklığının, dünyanın gelişmiş ülkelerinde, gelişmemiş ülkelere göre daha fazla olmasına rağmen, ölüm oranlarının tedavi olanakları nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olduğunu ifade den Varış, ülkede net kanser istatistikleri bulunmadığını, oysa istatistiki bilgilerin kanser politikası belirleyebilmek için gereken en önemli verilerden biri olduğunu ifade etti.

ONKOLOJİ MERKEZİ

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde, Eylül 2016’da hizmete giren Onkoloji Merkezi’nde erişkin tıbbi onkoloji,  erişkin hematoloji, pediatrik onkoloji, pediatrik hematoloji ve radyasyon onkolojisi bölümlerinde hizmet verildiğini hatırlatan Varış, merkezdeki yatılı servislerin son aylarda yüzde yüz doluluk oranıyla çalıştığını, hatta çoğu zaman hastaların boş yatak olmaması nedeniyle başka servislerde, kanser hastaları için uygun olmayan şartlarda yatırılmak zorunda kalındığını kaydetti.

Varış,  merkezin yatılı servis hizmeti verecek şekilde tamamlanan ve 23 odası olan 3. katının  personel eksikliği nedeniyle bir buçuk yılı aşkın bir süredir hizmete açılamadığına vurgu yaptı.

“BEŞ YILDA SEVKE 75 MİLYON TL”

Kanser hastalarının tedavilerinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının temininde sıkıntılar yaşanmakta olduğunu belirten Varış, “Son beş yılda sağlıkla ilgili sevklere ödenen toplam miktar 75milyon TL’dir. Bunun büyük kısmı onkolojik hastalar için ödenmiştir. Radyoterapi için ödenen parayla 6 tane radyoterapi cihazı alınabilirdi. Uzun uğraşlar sonunda bu cihaz kamu hastanesine kazandırıldı. PET tetkiki için ödenen paralarla bu cihaz kamuya satın alınabilir ve sevk giderlerinde ciddi bir azalma sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

ONKOLOJİ MERKEZİ POLİKLİNİKLERİNDEKİ HASTA VERİLERİ

Merkezde nöbetçi hekim olmayan gün kalmayacak şekilde hekim sayısının tamamlanmasının şart olduğunu belirten Varış, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 arasında Onkoloji Merkezi polikliniklerindeki muayene sayılarını şöyle sıraladı:

Pediatrik Onkoloji(1 hekim):  885 muayene

Pediatrik Hematoloji (1 hekim): 888 muayene

Erişkin Onkoloji (2 hekim): 14 bin 474 muayene

Erişkin Hematoloji(1 hekim): 6 bin 43 muayene

Radyasyon Onkolojisi(1 hekim): 4 bin 50 muayene olmak üzere 

Toplam muayene sayısı: 26 bin 340 

Aynı süre içinde 1799 yatılı hasta tedavisi yapıldı.”

“HEKİM VE HEMŞİRE SAYISI ARTIRILMALI”

Tıp-İş Başkanı Varış, bu kadar iş yükü altında sayıları yetersiz olan hekimlerin ezilmekte ve hastaların da uzun süreler beklemek zorunda kaldığını, hem hekim sayısının, hem hemşire sayısının artırılmasının hizmet kalitesini artırmakla kalmayıp hasta memnuniyetini de artıracağını ifade etti.

Varış, multidisipliner olarak verilen kanser tedavilerinde hekim ve hemşirelerin yanı sıra tedavi ekibinde yer alması gereken psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı gibi görevlilerin de bir an önce merkezde görevlendirilmesinin çağdaş ve modern kanser tedavisi sunulabilmesinin olmazsa olmazlarından olduğuna dikkat çekti.

Varış, “1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle Sağlık Bakanlığı’nı ve tüm yetkilileri Onkoloji Hastanemizin hekim, personel, teçhizat ve ilaç eksikliklerini acilen giderip kamu çalışanlarının yoğun bir özveriyle sürdürmekte olduğu görevlerini çağımızın gerekliliklerine uygun şartlara getirerek hizmet kalitesini artırmaya çağırıyoruz” dedi. 

banner22
Son Güncelleme: 02.04.2018 14:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Çağatay, 29. ölüm yıldönümünde anılacak
Mustafa Çağatay, 29. ölüm yıldönümünde anılacak
Trafik kontrollerinde 895 sürücüye işlem yapıldı
Trafik kontrollerinde 895 sürücüye işlem yapıldı
Trafik yine can aldı!
Trafik yine can aldı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim