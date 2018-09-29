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Kanserde yaş ortalamaları düştü!

Kanser konusundaki rakamlar ürkütüyor. Ülkede 150-200 civarında yeni kanser vakası görüldü. Yaş ortalamaları 20’lere kadar düştü. 30’lu yaşlarda da vaka artışları yaşandı

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:58
Kanserde yaş ortalamaları düştü!

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yetkilileri, 1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, kanser hastalığının dünyada yaygınlaştığına dikkat çekerek, erken tanının hayat kurtardığını vurguladı. 
Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasasının Cumhuriyet Meclisi’nde bulunduğunu anımsatarak, yasanın en kısa sürede geçmesinin kanserle mücadelede önem taşıdığını belirtti. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, dernek binasında “1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. 
Toplantıda Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ile Dernek Bilimsel Danışmanı Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar konuşma yaptı. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail konuşmasının başında tedavi alan, teşhis alan, tedavisi süren veya bitenleri temsilen farkındalık ve destek için bu yıl pembe fuların kullanılacağını söyleyerek, “1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” çerçevesinde 20 Ekim Pembe Gün’de fularların 5 TL’den  satışa sunulacağını belirtti. 
Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasa Tasarısının Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini dile getiren Kocaismail, 1-31 Meme Kanseri Farkındalık Ayı sona ermeden yasanın geçmesini istediklerini söyledi. 
Kocaismail, yasa ile hangi bölgelerde hangi kanser türlerinin daha yaygın olduğunun saptanacağı, genetik faktörler ve çevre faktörlerinin etkisinin  araştırılacağı bir döneme ulaşılması temennisinde bulundu. 


“150-200 YENİ KANSER VAKASI”
1-31 Meme Kanseri Farkındalık  Ayı dolayısıyla pembe kurdele dağıtılacağını söyleyen Kocaismail, ülkede 150-200 civarında yeni kanser vakası olduğunu, yaş ortalamalarının 20’lere düştüğünü 30’lu yaşlarda da vaka artışlarının yaşandığını belirtti. 
Meme kanserine yönelik tüm dünyada yeni araştırmalar yapıldığını, yeni ilaçların ortaya çıktığını dile getiren Kocaismail, hem tedavi hem de kaliteli yaşam sağlayan ilaçlar bulunduğunu söyledi. Kocaismail, “Meme kanserinden artık korkmuyoruz” dedi. 
Erken teşhisin önemine işaret eden Kocaismail, meme kanserine yönelik bilincin ülkede de oturduğunu, erken teşhislerin yaşam kurtardığını ifade etti. 


“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜRMEMELİYİZ”
Düzenli kontrol, sağlıklı yaşam ve bağışıklık sistemini düşürmemeye özen göstermenin kanserden korunmada önem taşıdığını söyleyen Kocaismail, özellikle son yıllarda yapılan araştırmaların bağışıklık sisteminin önemine dikkat çektiğini belirtti. 
Kocaismail, uyku düzeni, beslenmeye dikkat etmek gerektiğini, stresten, uzun süreli depresyonlardan uzak durmanın önemli olduğunu söyledi. 


“KANSER TARAMASI ÖNEMLİ”
Yılda bir kez kanser taraması yapılması gerektiğini dile getiren Kocaismail, tarama yapılacak merkezlere de önem vermek ve cihazların kalitesine dikkat etmek gerektiğini kaydetti. 
Kocaismail, çeşitli bölgelerdeki merkezlerle indirimli tarama anlaşmaları yapıldığını, ay boyunca bu indirimden faydalanılabileceğini belirtti. 
Derneğin, meme kanseri hastalarına maddi destek yanında, özel sutyen, lenf-ödem korsesi, peruk, bone gibi destekler sağladığını belirten Kocaismail, tüm bağışçılara teşekkür etti. 

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Anahtar Kelimeler:
KanserSağLıkHaber
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vatandaşşş 2018-09-29 10:10:05

su damacanalarına dikkat çekmek istiyorum damacanalar sadece 7 kullanımlık bir plastikten yapılıyor ve sadece 7 kez kullanılmalıdır bizde devlet eliyle cinayet işleniyor yılına bakılıyor sadece üstelik develet eliyle max kullanma süresi 3 yıl ken 5 yıl yapıldı bu kansere sebebiyet veren çoooook önemli bir noktadır lütfen dikkat edin

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sami 2018-09-29 10:15:36

devlet bu işi halledene gadar eve gelen damacanaları delip yollayın

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